Especialista de São Carlos defende planejamento para enfrentar irregularidades do clima

Chuva forte na área rural de São Carlos - Crédito: Gabriel Henrique

Para quem vive da agricultura e da pecuária, o clima é sempre um desafio e, nos dias atuais, o planejamento é fundamental para que o produtor rural possa encarar os desafios. A afirmação é do engenheiro agrônomo José Ricardo Macedo Pezzopane, da Embrapa Pecuária Sudeste. Pezzopane é formado pela UNESP, com mestrado em Agrometeorologia e doutorado em Física do Ambiente Agrícola, ambos pela ESALQ-USP de Piracicaba.

Segundo ele, para as duas grandes cadeias de produção do campo, tanto a agricultura em si quanto a pecuária, ou aqueles produtores que têm as duas atividades na mesma propriedade, a questão climática está sempre impactando desde o dia a dia do produtor até a questão do planejamento.

“Então, cada vez mais, o clima está impondo desafios. A gente tem visto muita irregularidade nas condições climáticas. A gente não tem mais uma constância de ocorrência. De maneira geral, as chuvas estão começando cada vez mais tarde na época da safra. Tudo isso impõe um desafio para o início do planejamento da safra”.

Pezzopane destaca que há muita irregularidade climática e, cada vez mais, a ocorrência de eventos extremos, que são os excessos de calor ou de chuva por um período e depois a falta de ambos. “Então, a palavra-chave é planejamento. O produtor tem que se antecipar a esta possibilidade de um período seco mais prolongado no inverno. Então, o pecuarista precisa prever uma alimentação para o rebanho para esta época. Quem trabalha com lavoura tem que sempre estar acompanhando o que está acontecendo em termos de clima e as previsões para direcionar suas atividades. Então, esta nova tendência de irregularidade do clima traz mais desafios e, cada vez mais, o planejamento se torna importante”, afirma.

OUTONO COMEÇOU MAIS CHUVOSO - O outono, de acordo com o agrônomo, é uma estação do ano marcada por volume bem menor de chuvas. “Na semana passada, o início do outono nesta região foi marcado por um período mais chuvoso que o normal. De maneira geral, isso é mais benéfico do que prejudicial para a agricultura, como é uma época em que já começa a haver falta de água no solo, as pastagens começam a reduzir a produção, este prolongamento da estação chuvosa é algo bom, pois pode manter o vigor das pastagens”.

Com relação às culturas, Pezzopane explica que principalmente as culturas de segunda safra (na nossa região as mais plantadas são milho e talvez sorgo) também são beneficiadas, pois elas estão em desenvolvimento. “Esta ocorrência de chuva com mais volume que o normal traz mais benefícios do que prejuízos para a agricultura nesta época”.

Consultando as previsões de tempo para a estação do outono que os institutos oficiais fazem, como o INMET e o ......, o prognóstico para o outono é o de uma temperatura um pouco acima da média e chuva um pouco abaixo da média. “Nós estamos começando o outono ainda e o outono vai até junho. Então, é de se esperar que, de fato, estas chuvas parem agora ou tenham uma redução de volume de acordo com esta previsão. Mas não tem nenhum tipo de previsão de ocorrência de algum fenômeno que altere muito este padrão. Então, eu diria que não há nenhum alerta para esta estação. Os institutos não lançam a previsão para duas estações. Então, ainda não temos prognósticos sobre o inverno, então não podemos prever nada e nem opinar. É interessante que os dois últimos anos foram bastante contrastantes em relação às características de um ano para o outro. Em 2024 tivemos um ano com temperaturas bem elevadas no inverno e um ano bem seco e, no ano passado, 2025 tivemos mais normalidade, com algumas frentes e temperatura um pouco mais amena no inverno”.

Pezzopane destaca ainda que as inesperadas chuvas do início do outono foram benéficas. “Tivemos em março um clima mais ameno com ocorrência de chuvas, o que traz mais benefícios. As únicas culturas que tiveram plantio tardio é que podem ser prejudicadas com a colheita no momento chuvoso. A cultura da soja que está esperando para ser colhida pode sofrer e também poderia haver dificuldades de as máquinas chegarem ao campo por conta das estradas encharcadas. Mas, como já parou de chover, a situação já está favorável para a safra também. As pastagens também se beneficiam. Então, as chuvas do início do outono só trouxeram benefícios”.

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