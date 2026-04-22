(16) 99963-6036
quarta, 22 de abril de 2026
Bacia leiteira

Há 89 anos, São Carlos ganhava a Cooperativa de Laticínios

22 Abr 2026 - 14h21Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Há 89 anos, São Carlos ganhava a Cooperativa de Laticínios - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

No dia 18 de abril de 1937, há 89 anos, era fundada a Cooperativa de Laticínios de São Carlos (COLASC) para comercializar a produção leiteira de 300 cooperados. Depois de dois anos, a cooperativa iniciou a pasteurização do leite.

Nos anos 1960, a cooperativa expandiu sua atuação para os municípios de Ribeirão Bonito e Dourado. Na década seguinte, o volume beneficiado atingiu a marca de 70 mil litros diários, e o número de cooperados chegou a 800.

Em 1997, a fusão com a Cooperativa de Laticínios e Agrícola de Rio Claro criou a COLASCRIC, assumida por funcionários em 2005, criando-se a Cooperativa dos Trabalhadores na Indústria de Laticínios de São Carlos e Região (COTILASC), que encerrou as atividades em 2007. Todo o patrimônio que ainda pertencia à COLASCRIC foi vendido no ano seguinte para a rede de Supermercados Savegnago.

Leia Também

Abrindo Caminhos: projeto em São Carlos abre inscrições para oficinas gratuitas de dança e empreendedorismo social
Cidade16h57 - 22 Abr 2026

Abrindo Caminhos: projeto em São Carlos abre inscrições para oficinas gratuitas de dança e empreendedorismo social

Professora da UFSCar participa de expedição marítima no ES
Cidade12h26 - 22 Abr 2026

Professora da UFSCar participa de expedição marítima no ES

Comitiva da Sebastião de Oliveira Rocha parte para o Camboja
Tecnologia e inovação 07h21 - 22 Abr 2026

Comitiva da Sebastião de Oliveira Rocha parte para o Camboja

Minha Casa Minha Vida: cadastro começa nesta quarta com retirada de senhas
Habitação 05h33 - 22 Abr 2026

Minha Casa Minha Vida: cadastro começa nesta quarta com retirada de senhas

Jovem é agredido durante Economíadas e está internado na UTI em estado grave
Cidade22h24 - 20 Abr 2026

Jovem é agredido durante Economíadas e está internado na UTI em estado grave

Últimas Notícias