Há 89 anos, São Carlos ganhava a Cooperativa de Laticínios

Crédito: divulgação

No dia 18 de abril de 1937, há 89 anos, era fundada a Cooperativa de Laticínios de São Carlos (COLASC) para comercializar a produção leiteira de 300 cooperados. Depois de dois anos, a cooperativa iniciou a pasteurização do leite.

Nos anos 1960, a cooperativa expandiu sua atuação para os municípios de Ribeirão Bonito e Dourado. Na década seguinte, o volume beneficiado atingiu a marca de 70 mil litros diários, e o número de cooperados chegou a 800.

Em 1997, a fusão com a Cooperativa de Laticínios e Agrícola de Rio Claro criou a COLASCRIC, assumida por funcionários em 2005, criando-se a Cooperativa dos Trabalhadores na Indústria de Laticínios de São Carlos e Região (COTILASC), que encerrou as atividades em 2007. Todo o patrimônio que ainda pertencia à COLASCRIC foi vendido no ano seguinte para a rede de Supermercados Savegnago.

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