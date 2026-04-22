Comitiva da Sebastião de Oliveira Rocha parte para o Camboja

Crédito: SCA

A comitiva da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha, de São Carlos, que irá participar do International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 Global Round, encontro internacional que reunirá projetos educacionais inovadores de diferentes países, partiu à 1h desta quarta-feira, 22 de abril, do Aeroporto Internacional de Guarulhos rumo a Dubai, pela Emirates Airlines. De lá, eles voariam até Bangkok e, finalmente, para Phnom Penh, capital do Camboja. O evento será realizado nos dias 24, 25 e 26 de abril.

Antes, a comitiva se reuniu na sede da própria escola, de onde o grupo saiu às 17h, em transporte rodoviário, rumo à Grande São Paulo. O ex-vereador e vice-presidente do CPP (Centro do Professorado Paulista), Azuaite Martins de França, e a dirigente regional de Ensino, Débora Gonzalez Costa Blanco, estiveram na escola para saudar a comitiva.

O convite à escola pública estadual, a única do Brasil que participará do evento de inovação, foi encaminhado por uma das organizadoras do evento, pesquisadora residente nas Filipinas e integrante da Royal Academy of Engineering.

A diretora da escola, Lucinei Tavoni, conseguiu superar as dificuldades financeiras e obter o patrocínio necessário para a viabilização da participação no evento internacional de inovação.

Segundo a diretora Lucinei, o contato com a rede internacional também contou com a colaboração de Marcos Nicolino, parceiro do projeto desenvolvido pela instituição, por meio de quem foi possível obter financiamento para o aprimoramento do trabalho.

Posteriormente, um estudante de doutorado da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), também membro da Royal Academy of Engineering, convidou a escola a participar de uma chamada internacional voltada a projetos com impacto em sustentabilidade. O projeto foi submetido e aprovado para a etapa global do evento.

A iniciativa que será apresentada no ICIA 2026 desenvolve soluções sustentáveis e tecnologias acessíveis à comunidade, especialmente por meio da construção de biodigestores caseiros, equipamentos capazes de transformar resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante, contribuindo para a geração de energia alternativa e para a preservação ambiental.

Além das atividades de pesquisa realizadas no ambiente escolar, os estudantes também participam da implantação prática dessas tecnologias em comunidades da região.

Um dos primeiros locais beneficiados foi o Assentamento Nova São Carlos, onde já foi instalado um biodigestor. Outros equipamentos ainda deverão ser implementados em comunidades próximas.

O projeto, coordenado pelas professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda, contou com a participação de alunos do 6º ano do ensino fundamental e do ensino médio. A iniciativa foi desenvolvida no Clube de Ciências TESLA Reaproveitamento de matéria orgânica para produção de biogás e biofertilizante, integrando ciência, inovação tecnológica e compromisso social.

O trabalho já recebeu importantes reconhecimentos. Em 2021, foi campeão nacional do programa Solve for Tomorrow, que incentiva estudantes a desenvolver soluções científicas para problemas reais da sociedade. A escola também participou de congressos internacionais de aprendizagem solidária realizados em Buenos Aires e Montevidéu.

Mais recentemente, estudantes do clube de ciências apresentaram outro projeto científico durante a COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na ocasião, cinco alunos da instituição apresentaram um estudo voltado à mitigação do gás carbônico da atmosfera por meio da produção de algas.

Atualmente, a Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha atende cerca de 700 estudantes, distribuídos em 18 turmas do ensino fundamental (anos finais) e do ensino médio, funcionando desde 2014 no modelo de ensino integral.

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