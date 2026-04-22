Minha Casa Minha Vida: cadastro começa nesta quarta com retirada de senhas

Residencial Santa Felícia - Crédito: SCA

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Habitação Social e Regularização Fundiária, inicia nesta quarta-feira (22) a distribuição de senhas para moradores interessados em participar de programas habitacionais vinculados ao Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (FAR). Nesta etapa, as vagas são destinadas às unidades do Residencial Santa Felícia II.

A entrega das senhas acontece também na quinta-feira (23), das 9h às 18h, na Fundação Pró-Memória (Estação Ferroviária), localizada na Praça Antônio Prado, conhecida como Praça da Estação.

Os munícipes que retirarem a senha terão dia e horário agendados entre os dias 24 e 30 de abril para realizar o recadastramento ou concluir o processo de forma presencial. Também será possível fazer o recadastramento online no mesmo período, por meio do sistema HABISOFT, disponível no site da Prefeitura.

Para participar, é necessário cumprir alguns requisitos, como residir em São Carlos há mais de três anos, não possuir imóvel em nome próprio, não ter sido beneficiado por programas habitacionais nos últimos dez anos, estar com os dados atualizados no Cadastro Único e possuir renda familiar bruta de até R$ 2.850,00.

No atendimento presencial, é obrigatória a apresentação dos documentos originais de todos os integrantes da família, incluindo RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho digital, certidões e comprovantes de renda, quando houver.

O processo tem como objetivo identificar famílias que atendam aos critérios definidos pela Portaria MCID nº 738/2024, priorizando pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. Entre os grupos com prioridade estão mães solo, famílias com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), microcefalia, idosos e cidadãos em condição de vulnerabilidade.

De acordo com o secretário da pasta, o recadastramento é feito por autodeclaração, sendo de responsabilidade do candidato a veracidade das informações apresentadas. Após essa etapa, os dados serão encaminhados à Caixa Econômica Federal, responsável pela seleção final.

Ao todo, 260 candidatos serão classificados para disputar 200 unidades habitacionais, com 60 nomes ficando como suplentes para eventuais pendências ou irregularidades.

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