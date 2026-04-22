Santa Casa de São Carlos realiza segunda captação de órgãos do ano e reforça importância da doação

A Santa Casa de São Carlos realizou a captação de órgãos de um doador de 63 anos, do sexo masculino, após autorização da família. Esta é a segunda captação realizada pela instituição neste ano, reforçando a importância da doação de órgãos para salvar vidas.

Foram captados rins, tecido ósseo e córneas. A ação contou com a atuação da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da instituição, em parceria com equipes do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

O coordenador de Enfermagem da Santa Casa e membro da CIHDOTT, Tiago Clezer, destaca o cuidado envolvido em todo o processo. “Esse é um momento que exige sensibilidade e respeito. Trabalhamos com empatia junto à família, acolhendo sua decisão e conduzindo cada etapa com responsabilidade, para que esse gesto possa beneficiar outras vidas”, afirma.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, reforça a importância da doação de órgãos e do trabalho das equipes. “A doação é um ato de solidariedade que faz a diferença para muitas pessoas. Esse resultado é fruto do trabalho comprometido das equipes e da confiança das famílias, mesmo em momentos delicados”, destaca.

A Santa Casa reforça a importância de que as pessoas conversem com seus familiares sobre o desejo de ser doador, já que a autorização da família é essencial para a realização do procedimento.

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