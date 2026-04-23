Reitora da UFSCar receberá título de "Cidadã Honorária de São Carlos"

A reitora Ana Beatriz com o presidente Lula: expansão da UFSCar com criação de campus e R$ 68 milhões em obras destacam o trabalho da professora - Crédito: divulgação

A reitora da UFSCar, Prof.ª Dr.ª Ana Beatriz de Oliveira, docente do Departamento de Fisioterapia, será homenageada com o título de “Cidadã Honorária de São Carlos”. A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, nesta quarta-feira, 22 de abril, o Decreto Legislativo proposto pela vereadora Fernanda Castelano (PSOL).

Ana Beatriz está em segundo mandato à frente da UFSCar. Ela renovou seu mandato após vencer as eleições com 80,12% dos votos, tendo a Prof.ª Dr.ª Maria de Jesus Dutra dos Reis como vice-reitora. Ela assumiu o cargo para o período de 2021-2025, com a posse mais recente ocorrendo em julho de 2025.

Ana Beatriz de Oliveira é professora associada do Departamento de Fisioterapia da UFSCar. Ela foi empossada para o atual mandato em cerimônia no MEC em julho de 2025. Seu foco tem sido o trabalho em defesa da democracia, valorização da educação superior pública e recomposição orçamentária.

Fernanda Castelano destacou a trajetória da reitora e o crescimento da UFSCar sob seu comando. Ela ressaltou a criação do campus de São José do Rio Preto e também a ampliação do campus de São Carlos com novas obras, além do avanço do Hospital Universitário. “Além disso, a reitora tem sido muito democrática e vem construindo parcerias importantes com a Prefeitura de São Carlos”, comentou.

R$ 68 MILHÕES EM OBRAS DO PAC — Sob o comando da atual reitora, a UFSCar realizou, nesta sexta-feira, 6 de março, uma cerimônia de lançamento de 9 obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), no valor total de R$ 45 milhões. Além disso, São Carlos também receberá R$ 23 milhões para 4 obras do Hospital Universitário, que foram referendadas pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 25 de março, no HU.

“Estes recursos foram negociados com o Governo Federal em 2024, quando foi lançado o Novo PAC. O governo identificou nas universidades um conjunto de demandas e encaminhou estas demandas a partir do PAC. Estas obras serão muito importantes para a gente”, afirmou.

A reitora afirmou que a primeira das nove obras do PAC já foi concluída, que é o prédio do Departamento de Engenharia Mecânica. “Nós vamos agora começar as obras do Departamento de Arte e Comunicação. Esta é uma obra simbólica, muito grande, que estava parada e será retomada e que deve levar mais de um ano para ser concluída. Tem a obra do curso de Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais, que vamos começar a fazer o projeto e depois a obra. Os tempos de cada obra são diferentes.

“Outra obra, o Núcleo Interdisciplinar sobre o Estudo do Ciclo de Saúde Humana, está com 50% da obra concluída. Então, temos tempos diferentes. Mas acredito que, em dois anos, consigamos concluir todas estas obras do PAC”, afirma ela. Ela destaca que vem fazendo reivindicações desde 2021 para o Ministério da Educação.

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