Campanha "Juntos Somos Mais Fortes" arrecada mais de 4 toneladas de doações em São Carlos

Crédito: divulgação

A Campanha Solidária Juntos Somos Mais Fortes 2026 arrecadou 4,23 toneladas de doações em São Carlos, resultado da mobilização de voluntários e entidades que uniram esforços em prol da população em situação de vulnerabilidade social.

A ação foi iniciada em 23 de março, com a instalação de caixas de coleta em supermercados, estabelecimentos comerciais e condomínios da cidade. Durante o período da campanha, foram arrecadados alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza, além de contribuições financeiras via Pix.

No encerramento da campanha, realizado em 11 de abril, voluntários estiveram em diversos pontos da cidade incentivando doações. Ao final do dia, foram contabilizados 5.985 itens, totalizando 3,42 toneladas de donativos.

Além disso, as contribuições feitas via Pix somaram cerca de R$ 7.890,00, valor que foi convertido em 66 cestas básicas, acrescentando 805 quilos ao total arrecadado. Ao todo, a edição de 2026 reuniu 6.051 itens, alcançando 4,23 toneladas de doações.

Mobilização envolveu diversas entidades

A campanha contou com a participação de todas as lojas maçônicas de São Carlos, além de organizações paramaçônicas e grupos voluntários, como fraternidades, escoteiros e jovens ligados a projetos sociais.

O objetivo principal foi fortalecer a rede de solidariedade local e ampliar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, por meio do apoio direto às entidades beneficentes da cidade.

Doações beneficiarão diversas instituições

As doações arrecadadas foram destinadas a diversas entidades assistenciais que atuam no atendimento a idosos, famílias carentes, pacientes em tratamento e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Entre as instituições beneficiadas estão abrigos de idosos, organizações sociais, associações assistenciais e projetos comunitários que atuam em diferentes regiões de São Carlos.

Campanha já soma mais de 55 toneladas ao longo dos anos

Criada em 2020, durante o período da pandemia de Covid-19, a campanha foi inspirada em ações solidárias realizadas no formato drive-thru em outras cidades.

Desde sua criação, a iniciativa vem crescendo a cada edição. Nas campanhas realizadas entre 2020 e 2025, já haviam sido arrecadadas 55 toneladas de doações, demonstrando o forte engajamento da população são-carlense com ações solidárias.

Agradecimento à população

Os organizadores destacaram que o sucesso da campanha só foi possível graças ao apoio da população, dos voluntários e dos estabelecimentos parceiros que autorizaram a instalação das caixas de coleta e contribuíram com a divulgação da iniciativa.

Leia Também