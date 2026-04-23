Semana Senac de Leitura oferece programação gratuita de 27 a 30 de abril

A cidade de São Carlos recebe, entre os dias 27 e 30 de abril de 2026, a 11ª edição da Semana Senac de Leitura, promovida pelo Senac São Paulo. Com o tema “Raízes e Saberes: a cultura brasileira em palavras”, a programação no Senac São Carlos será totalmente gratuita e aberta ao público, reunindo oficinas e encontros que destacam a diversidade cultural e literária do país.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o hábito da leitura e fortalecer o pensamento crítico, transformando bibliotecas em espaços de convivência e troca de conhecimento. O evento também dialoga com dados recentes da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2024), que apontam uma queda no número de leitores no país, reforçando a importância de ações que aproximem a população da literatura.

Destaques da programação em São Carlos

Um dos principais destaques acontece no dia 27 de abril com a oficina “Saberes Pataxó: sementes, memória e território”, conduzida por Uara Pataxó. A atividade será realizada na biblioteca da unidade, com turmas nos períodos da manhã e da tarde. A proposta une teoria e prática para apresentar os saberes tradicionais do povo Pataxó por meio do artesanato com sementes nativas da Mata Atlântica, promovendo reflexões sobre ancestralidade, identidade e território. Uara é formada pela Universidade Federal de São Carlos e compartilha em sua trajetória conhecimentos herdados de sua família, composta por artesãos, benzedeiros e parteiras.

Já no dia 30 de abril, o público poderá participar da roda de conversa “Quando a periferia fala: poesia, juventude e cultura brasileira”, com o poeta Sérgio Vaz. O encontro será realizado no auditório, com transmissão simultânea na biblioteca. Reconhecido nacionalmente por sua atuação na literatura periférica, Sérgio Vaz abordará a força da poesia como instrumento de expressão cultural e transformação social, especialmente entre os jovens.

Feira de troca de livros

Durante toda a programação, o evento também contará com a tradicional Feira de Troca de Livros, incentivando o compartilhamento de obras entre os participantes. Podem ser trocados livros de literatura nacional e estrangeira, infantil e infantojuvenil, desde que estejam em bom estado de conservação.

Serviço

Evento: 11ª Semana Senac de Leitura

Data: 27 a 30 de abril de 2026

Local: Senac São Carlos – Rua Episcopal, 700, Centro

Entrada: Gratuita

As atividades possuem vagas limitadas e, em alguns casos, exigem inscrição prévia pelo portal de eventos do Senac.

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