Campanha do Agasalho 2026 começa na segunda e segue até julho com pontos de arrecadação

A São Carlos inicia na próxima segunda-feira, dia 27 de abril, mais uma edição da Campanha do Agasalho, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade. A ação segue até o dia 3 de julho, com diversos pontos de arrecadação espalhados pela cidade.

A campanha tem como objetivo arrecadar agasalhos, cobertores, meias, calçados e roupas de frio em bom estado. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, instituições de acolhimento e comunidades afetadas pelas baixas temperaturas.

Os pontos de coleta estarão distribuídos em prédios públicos, incluindo o Fundo Social de Solidariedade, o Paço Municipal, unidades do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e o SIGA (Sistema Integrado de Gestão Administrativa). Todo o material arrecadado passará por triagem, organização e posterior distribuição realizada pela equipe do Fundo Social.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, a campanha também contará com ações de “drive tour” em alguns pontos estratégicos da cidade, como a Praça do Mercado Municipal, facilitando a entrega das doações pela população.

“Na próxima segunda-feira, damos início a mais uma edição da Campanha do Agasalho, uma ação que representa muito mais do que a doação de roupas. Representa cuidado, empatia e solidariedade com quem mais precisa. O inverno é um período difícil para muitas famílias, especialmente para aquelas em situação de vulnerabilidade. Por isso, cada peça doada faz diferença”, destacou.

Herica reforçou ainda o compromisso do Fundo Social em mobilizar a população. “Tenho certeza de que, mais uma vez, a cidade vai mostrar sua generosidade. Basta separar peças que não estão mais em uso, mas que ainda podem aquecer alguém. Vamos transformar solidariedade em ação concreta”, afirmou.

Quem tiver interesse em se tornar um ponto de arrecadação pode entrar em contato pelo telefone (16) 3362-1014 ou comparecer à sede do Fundo Social, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Para grandes volumes de doações, o próprio Fundo Social realiza o transporte dos itens.

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