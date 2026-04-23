Igreja promove bazar beneficente com peças a partir de R$ 0,50 neste domingo no Jacobucci

A Igreja Brasil para Cristo, localizada no Jacobucci, realiza neste domingo, dia 26 de abril, a partir das 9h, um mega bazar beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para a reforma do templo.
O evento acontece na Rua Antenor Rodrigues de Camargo, nº 155, e contará com uma grande variedade de produtos, incluindo roupas femininas, masculinas e infantis, além de bolsas, calçados e acessórios. Um dos principais atrativos é o preço acessível: todas as peças serão vendidas por apenas R$ 0,50.
De acordo com a organização, toda a renda arrecadada será destinada às obras de melhoria da igreja. A iniciativa também busca incentivar a solidariedade, oferecendo produtos a preços simbólicos e acessíveis para a população.
A igreja convida toda a população a participar, colaborar e contribuir com essa ação, que une economia e apoio a uma causa social.