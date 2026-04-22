Prefeitura divulga programação da Festa do Clima

Festa do Clima em ano anterior - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza neste fim de semana, dias 25 e 26 de abril, a 57ª edição da tradicional Festa do Clima. O evento retorna à Praça Coronel Salles, conhecida como Praça dos Pombos, reunindo atrações musicais, gastronomia e atividades culturais para toda a família.

A programação tem início no sábado (25/04), a partir das 18h, com apresentação da banda Maracatrio. Às 19h30, sobe ao palco a cantora e compositora Duda Stefano, trazendo um repertório inspirado na cultura nordestina, com destaque para o forró. Encerrando a noite, às 21h30, a banda Brexó apresenta um show com músicas brasileiras e internacionais, transitando por estilos como pop, rock, disco, jazz, reggae e ritmos regionais.

No domingo (26/04), as atividades começam às 18h com a apresentação da Big Band do Guri São Carlos. Com formação típica de jazz norte-americano, o grupo reúne instrumentos de sopro, como flauta, saxofone, trompete e trombone, e uma base harmônica composta por piano, percussão, bateria, contrabaixo e guitarra. Às 20h, a dupla sertaneja João Pedro e Zé Paulo encerra a programação musical.

Além dos shows, o público poderá aproveitar cerca de 20 barracas e food trucks instalados na praça, oferecendo aos participantes a oportunidade de experimentar diferentes tipos de comida e bebida, tornando a festa mais completa e agradável para as famílias.

A programação da Festa do Clima também inclui a 61ª Exposição Nacional de Orquídeas, que começa na sexta-feira (24/04) e segue até domingo (26/04), na Praça da XV. O evento deve reunir aproximadamente 40 expositores de diversas regiões do país, com a exposição de mais de mil orquídeas floridas, entre espécies nacionais e estrangeiras. Os visitantes também poderão adquirir plantas, suculentas e insumos para cultivo, além de contar com orientação de profissionais especializados.



O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou a importância da Festa do Clima como uma das principais tradições da cidade. “Retomar o evento na Praça Coronel Salles é valorizar um espaço histórico e simbólico para a população. A Festa do Clima representa um momento de encontro, cultura e lazer, com atrações pensadas para todos os públicos”, afirmou.



Para facilitar o deslocamento da população, a Prefeitura disponibilizará, no sábado (25/04), linhas extras de ônibus com saída da região central após o encerramento das atividades, garantindo mais conforto e segurança ao público.

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