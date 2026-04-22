(16) 99963-6036
quarta, 22 de abril de 2026
Entretenimento

Bicão recebe mais uma edição da Feira da Barganha neste domingo

22 Abr 2026 - 16h49Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bicão recebe mais uma edição da Feira da Barganha neste domingo -

Os moradores de São Carlos poderão aproveitar, neste domingo (26), mais uma edição da tradicional Feira da Barganha, realizada no Bicão. O evento acontece das 8h às 13h, na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim, e deve atrair grande público em busca de produtos variados a preços acessíveis.

A feira reunirá diversos expositores, oferecendo uma ampla variedade de itens, como roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, móveis e objetos de decoração. A proposta é incentivar a economia local e proporcionar aos visitantes a oportunidade de “garimpar” boas ofertas em um ambiente descontraído e familiar.

Além do comércio, a Feira da Barganha já se consolidou como um importante espaço de convivência, reunindo moradores da região e visitantes de diferentes bairros da cidade. O evento também contribui para fortalecer pequenos empreendedores, que encontram na feira uma vitrine para seus produtos.

Com entrada gratuita, a expectativa é de mais uma edição de sucesso, reunindo famílias e consumidores em um domingo de compras e lazer ao ar livre.

Serviço
Evento: Feira da Barganha
Data: Domingo, 26 de abril de 2026
Horário: Das 8h às 13h
Local: Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim – Bairro Bicão, São Carlos (SP)

Leia Também

FESC realiza Festa do Trabalhador com shows gratuitos nos dias 1&ordm; e 2 de maio
Entretenimento15h27 - 22 Abr 2026

FESC realiza Festa do Trabalhador com shows gratuitos nos dias 1º e 2 de maio

1º Encontro de Chorões do Interior começa nesta quarta
Entretenimento13h00 - 22 Abr 2026

1º Encontro de Chorões do Interior começa nesta quarta

GURI celebra 30 anos com concerto especial na Festa do Clima
Repertório de sucessos internacionais12h32 - 22 Abr 2026

GURI celebra 30 anos com concerto especial na Festa do Clima

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/04) para o seu signo
Entretenimento07h18 - 22 Abr 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/04) para o seu signo

O que é Snapgram para baixar do Instagram (sem anúncios, sem marca d'água, 100% grátis)?
Entretenimento07h02 - 22 Abr 2026

O que é Snapgram para baixar do Instagram (sem anúncios, sem marca d'água, 100% grátis)?

Últimas Notícias