Bicão recebe mais uma edição da Feira da Barganha neste domingo

Os moradores de São Carlos poderão aproveitar, neste domingo (26), mais uma edição da tradicional Feira da Barganha, realizada no Bicão. O evento acontece das 8h às 13h, na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim, e deve atrair grande público em busca de produtos variados a preços acessíveis.

A feira reunirá diversos expositores, oferecendo uma ampla variedade de itens, como roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, móveis e objetos de decoração. A proposta é incentivar a economia local e proporcionar aos visitantes a oportunidade de “garimpar” boas ofertas em um ambiente descontraído e familiar.

Além do comércio, a Feira da Barganha já se consolidou como um importante espaço de convivência, reunindo moradores da região e visitantes de diferentes bairros da cidade. O evento também contribui para fortalecer pequenos empreendedores, que encontram na feira uma vitrine para seus produtos.

Com entrada gratuita, a expectativa é de mais uma edição de sucesso, reunindo famílias e consumidores em um domingo de compras e lazer ao ar livre.

Serviço

Evento: Feira da Barganha

Data: Domingo, 26 de abril de 2026

Horário: Das 8h às 13h

Local: Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim – Bairro Bicão, São Carlos (SP)

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