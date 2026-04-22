Festa "Electric Circus" promete noite retrô e viagem aos anos 80 e 90 em São Carlos

Os fãs de música flashback já têm destino certo neste fim de semana em São Carlos. A tradicional festa “Electric Circus”, inspirada no icônico programa de TV que marcou época entre 1988 e 2002, chega à cidade com a proposta de reviver grandes sucessos e a atmosfera das baladas das décadas de 80 e 90.

O evento será realizado neste sábado, 25 de abril, a partir das 20h, no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, no Centro.

A programação inclui uma verdadeira viagem no tempo, com hits que marcaram gerações, além de performances temáticas que remetem ao estilo circense que consagrou a Electric Circus. Outro destaque da noite é o “Momento Cancun”, que promete agitar o público com uma hora dedicada aos sucessos do lendário Café Cancun, acompanhados de distribuição de tequila na pista.

No comando do som estarão os DJs Alex Tello e Marcos Davilla, responsáveis por conduzir a pista com clássicos que fizeram história nas pistas de dança.

Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis por R$ 38, com 100% do valor revertido em consumação. Informações, reservas de mesas e vendas podem ser feitas pelo WhatsApp (16) 98170-7575 ou pelo site da organização.

A classificação etária é de 18 anos, e o evento conta com dress code específico, não sendo permitido o uso de bonés, regatas, roupas de times, peças esportivas como tactel ou moletom, além de sandálias e chinelos.

A organização convida o público a caprichar no visual retrô e entrar no clima da festa, que promete reunir nostalgia, música e diversão em uma noite especial na cidade.

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