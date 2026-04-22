1º Encontro de Chorões do Interior começa nesta quarta

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Carlos, realiza entre esta quarta-feira (22) e sábado (25) o 1º Encontro de Chorões do Interior. O evento conta com a parceria da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, da Associação Paulista dos Amigos da Arte e do SESC São Carlos, levando música e atividades culturais a diferentes pontos da cidade.

A abertura oficial acontece nesta quarta-feira (22), às 20h, no Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão, com o espetáculo “Choro de Uma História”, apresentado pelo músico Diego Lima e seus Chorões. A entrada é gratuita.

Ao longo dos quatro dias, o encontro ocupará espaços como o SESC São Carlos, a Praça XV de Novembro, o Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC), a Praça Coronel Salles e o Espaço Múltiplo. A programação inclui apresentações musicais, ensaios abertos e oficinas voltadas ao gênero choro.

Com expectativa de público de aproximadamente 5 mil pessoas, o evento busca ampliar a difusão do choro, incentivar a formação musical e descentralizar o acesso à cultura no município. A curadoria e articulação são do músico e produtor cultural Tiago Veltroni.

A realização conta ainda com apoio de iniciativas locais como o Espaço Múltiplo, a Cozinha do Lobo e a Ambiente de Mobilidade Artística Criando Cidadãos (AMA/CC Ponto de Cultura).

Programação completa

22/04 – Quarta-feira

20h – Teatro Municipal

Abertura oficial e show “Choro de Uma História”, com Diego Lima e seus Chorões

23/04 – Quinta-feira

15h – CEMAC

Ensaio aberto – Grandes Chorões

20h – SESC São Carlos

Shows com Choro de Resistência e Camerata Arco Brasil

24/04 – Sexta-feira

20h – Praça XV de Novembro

Show com Academia do Choro

25/04 – Sábado

14h às 17h – CEMAC

Oficinas de violão, percussão e flauta no choro

18h – Praça Coronel Salles

Show com Marakatrio e convidados

20h – Espaço Múltiplo

Encerramento com a Roda dos Chorões do Interior

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