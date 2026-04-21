Festa de Ogum acontece dia 26 de abril na Fesc

A comunidade religiosa de São Carlos se prepara para um momento especial de fé e devoção com a realização da 4ª edição da Festa de Ogum. O evento promete reunir fiéis, dirigentes e simpatizantes das religiões de matriz africana em uma grande celebração marcada por espiritualidade, união e tradição.

Organizada pela Madrinha Drika D’Oyá, junto ao T.U. Boiadeiro Lenço Preto e Caboclo Sete Flechas, a festividade é dedicada a Ogum, orixá guerreiro conhecido por abrir caminhos, proteger seus filhos e conceder força diante das batalhas da vida.

A celebração acontece no dia 26 de abril, a partir das 15h, na FESC São Carlos. A programação convida o público a renovar energias, fazer pedidos e agradecer pelas conquistas alcançadas sob a proteção do orixá.

Além do momento espiritual, o evento contará com uma ampla área de alimentação, oferecendo mais conforto aos participantes. A organização também reforça o convite a dirigentes e filhos de santo de diversos terreiros, com o objetivo de fortalecer a corrente de fé e promover a união entre as casas religiosas.

A entrada será solidária: os participantes devem contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

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