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sexta, 17 de abril de 2026
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CEMAC recebe circuito de dança K-pop com entrada gratuita no dia 26 de abril

17 Abr 2026 - 10h02Por Jessica Carvalho R.
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CEMAC recebe circuito de dança K-pop com entrada gratuita no dia 26 de abril -

Os fãs da cultura sul-coreana já têm um compromisso marcado em São Carlos. No próximo domingo, 26 de abril, será realizado um circuito de dança totalmente voltado ao K-pop, com uma programação recheada de apresentações, competições e diversas atrações temáticas.

O evento acontece no CEMAC, com abertura prevista para as 10h, e promete reunir grupos e admiradores do gênero em um ambiente de celebração e entretenimento. Entre os destaques estão as performances de dança, campeonato com premiações e atividades voltadas à cultura K-pop, que vem conquistando cada vez mais espaço no Brasil.

De acordo com a organização, a proposta é proporcionar um evento dinâmico, acessível e voltado a todas as idades, incentivando a expressão artística e a interação entre os participantes.

A entrada é gratuita, e o público pode participar ao longo de todo o dia, acompanhando as atrações e torcendo pelos competidores.

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