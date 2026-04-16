Paróquia promove tarde festiva com trenzinho e quermesse neste sábado no Embaré

Uma tarde especial de lazer e convivência vai movimentar o bairro Jardim Embaré, em São Carlos, no próximo sábado, dia 19 de abril. A Paróquia São João Paulo II promove o retorno do Trenzinho Impactus, agora sob nova direção, além de uma animada miniquermesse em frente à igreja.

A proposta do evento é reunir famílias em um ambiente acolhedor, com atividades voltadas para crianças e adultos, incentivando a ocupação dos espaços públicos e o fortalecimento da vida em comunidade. A programação inclui passeio de trenzinho, além de barracas com comidas e bebidas para todos os gostos.

A organização destaca que a iniciativa busca proporcionar momentos de alegria e integração entre os moradores da região, resgatando o espírito de confraternização típico das quermesses.

A Paróquia informa ainda que, excepcionalmente neste dia, a missa será celebrada às 18h.

Serviço

Evento: Trenzinho Impactus e Miniquermesse

Data: 19 de abril

Horário: a partir das 15h

Local: em frente à Igreja São João Paulo II

Bairro: Jardim Embaré – São Carlos/SP

Missa: excepcionalmente às 18h

Informações: (16) 4042-0200

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