Paróquia promove tarde festiva com trenzinho e quermesse neste sábado no Embaré

Uma tarde especial de lazer e convivência vai movimentar o bairro Jardim Embaré, em São Carlos, no próximo sábado, dia 19 de abril. A Paróquia São João Paulo II promove o retorno do Trenzinho Impactus, agora sob nova direção, além de uma animada miniquermesse em frente à igreja.
A proposta do evento é reunir famílias em um ambiente acolhedor, com atividades voltadas para crianças e adultos, incentivando a ocupação dos espaços públicos e o fortalecimento da vida em comunidade. A programação inclui passeio de trenzinho, além de barracas com comidas e bebidas para todos os gostos.
A organização destaca que a iniciativa busca proporcionar momentos de alegria e integração entre os moradores da região, resgatando o espírito de confraternização típico das quermesses.
A Paróquia informa ainda que, excepcionalmente neste dia, a missa será celebrada às 18h.
Serviço
Evento: Trenzinho Impactus e Miniquermesse
Data: 19 de abril
Horário: a partir das 15h
Local: em frente à Igreja São João Paulo II
Bairro: Jardim Embaré – São Carlos/SP
Missa: excepcionalmente às 18h
Informações: (16) 4042-0200