Super Flashback reviverá uma das maiores baladas do mundo em São Carlos: Electric Circus

Crédito: divulgação

Os fãs de música das décadas passadas terão a oportunidade de reviver grandes sucessos em São Carlos com a realização da festa “Revivendo a Electric Circus”, marcada para o sábado, 25 de abril de 2026, a partir das 20h, no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro.

O evento propõe uma verdadeira viagem no tempo, resgatando o clima da famosa Electric Circus, fenômeno televisivo que marcou gerações entre 1988 e 2002, reunindo grandes hits da época e performances inspiradas no universo circense.

Entre os destaques da programação está o “Momento Cancun”, que promete animar o público com uma hora dedicada aos maiores sucessos do lendário Café Cancun, acompanhada por distribuição temática de tequilas na pista.

A animação musical ficará por conta dos DJs Alex Tello e Marcos Davilla, que comandarão o line-up com sets voltados ao repertório clássico das décadas de 80, 90 e 2000.

Os ingressos estão disponíveis no primeiro lote pelo valor de R$ 38, com 100% do valor revertido em consumação. Informações adicionais, compra de ingressos e reservas de mesas podem ser feitas pelo WhatsApp (16) 98170-7575 ou pelo site www.sp2producoes.com.br.

A organização informa que o evento é destinado ao público maior de 18 anos e terá dress code obrigatório, não sendo permitido o uso de bonés, boinas ou toucas, regatas, camisas de clubes ou torcidas, roupas de tactel ou moletom, além de sandálias ou chinelos.

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