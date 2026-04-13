CineSolar chega a São Carlos com cinema ao ar livre, ‘Mufasa: O Rei Leão’ e pipoca grátis

CineSolar Lucas Rosendo - Crédito: Victor Pieroni/CineSolar

A cidade de São Carlos recebe nesta terça-feira, 14 de abril, a 7ª edição do CineSolar, o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia solar. A experiência acontece ao ar livre, com entrada gratuita e programação aberta para todas as idades.

O público poderá assistir a curtas-metragens a partir das 18h30 e, às 19h30, à animação “Mufasa: O Rei Leão”. As sessões contam com recursos de acessibilidade e ainda oferecem pipoca gratuita aos participantes.

O evento será realizado na Casa Criativa e Solidária, localizada na Rua Miguel Petroni, 3220, no Jardim Bandeirantes. Em caso de chuva, a programação será transferida para o CEMEI Professor Vicente de Paulo Rocha Keppe.

Além dos filmes, o destaque é o furgão do CineSolar, uma verdadeira estação móvel que une ciência, arte e sustentabilidade. Equipado com placas solares, o veículo gera sua própria energia para exibir os filmes e também oferece atividades interativas, mostrando de forma lúdica como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

O projeto percorre quatro cidades da região nesta semana — além de São Carlos, passa por Matão (15), Araraquara (16) e Santa Ernestina (17) — levando cultura, tecnologia e conscientização ambiental.

A iniciativa é viabilizada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com patrocínio do Grupo CPFL Energia e apoio do Instituto CPFL, das prefeituras municipais e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Segundo a idealizadora do projeto, Cynthia Alario, a proposta vai além do cinema: é uma forma de conectar pessoas por meio da arte e da consciência ambiental. Já o Instituto CPFL destaca que a iniciativa reforça o compromisso de levar cultura e sustentabilidade de forma acessível, promovendo impacto positivo nas comunidades.

Serviço – São Carlos

Data: terça-feira, 14 de abril

Horários: 18h30 (curtas) e 19h30 (“Mufasa: O Rei Leão”)

Local: Casa Criativa e Solidária (Rua Miguel Petroni, 3220 – Jardim Bandeirantes)

Entrada: gratuita (não é necessário ingresso)

Extras: pipoca gratuita e visita ao furgão do CineSolar

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