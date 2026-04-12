Inspira 2026 discute saúde e qualidade de vida no Sesc

Entre os dias 9 e 19 de abril, o Sesc São Paulo realiza a edição de 2026 do projeto Inspira, ação em rede dedicada à educação em saúde e que neste ano tem como tema “Saber de si, saber de nós: letramento e comunicação em saúde”, iniciativa dedicada a estimular reflexões sobre saúde e qualidade de vida, e a transformar paradigmas e visões sobre as questões relacionadas a esses assuntos.
São mais de 100 atividades em 30 unidades, na capital, Grande São Paulo, litoral e interior, com uma programação que contempla cursos, vivências e intervenções artísticas e que refletem sobre a cultura de saúde, em suas múltiplas abordagens.
“As dimensões da saúde, articuladas às contradições que mobilizam, estabelecem um plano de fundo para reflexões panorâmicas sobre o tema. O Sesc tem por compromisso o fomento à qualidade de vida, por meio de ações socioculturais que possam oferecer situações de convivência, reflexão, diálogo e fruição, que estimulam um cotidiano sistematicamente saudável e propício para o cuidado comunitário”, explica Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor do Sesc São Paulo.
O Inspira 2026 convida o público a compreender que o letramento sobre questões relacionadas à saúde, envolve acessar conteúdos de forma seletiva, com reconhecimento de fontes confiáveis, a fim de obter informações e aplicá-las no cotidiano. Esse aprendizado favorece a tomada de decisões mais conscientes, o que fortalece o cuidado individual e coletivo. Nesse contexto, também ganha destaque o papel dos determinantes sociais que compõem o debate, como moradia, renda, acesso a serviços, educação e espaços de convivência, que influenciam a forma como cada pessoa se relaciona com seu bem-estar e com o território em que vive.
A proposta articula duas dimensões complementares. O saber de si está relacionado ao reconhecimento das próprias necessidades, limites e possibilidades no cuidado pessoal. Já o saber de nós amplia o olhar para o coletivo e compreende a saúde como um processo construído nas trocas de experiências, na circulação de informações e nas relações entre pessoas e territórios.
Programação do Sesc São Carlos
Bate-papo
Conversas necessárias - Parto amoroso, respeitoso e seguro
Com Beatriz Barbosa, terapeuta e doula
O item mais importante do enxoval é a informação. Neste bate papo, exploramos como ajudar gestantes a identificar conteúdos confiáveis, enfrentar a desinformação e tomar decisões conscientes. Entender o parto e suas fases fortalece autonomia, cuidado e preparo integral.
Dia 14/4. Terça, 19h30 às 21h30
Sala Multiuso. Grátis. Inscrições online ou presenciais de 2 a 14/4. Lugares limitados.
14 anos – Autoclassificação
Bate-papo
Conversas Necessárias – Masculinidade
Com Hélio Hintze, psicanalista, educador, filósofo e pesquisador transdisciplinar
A saúde também nasce do conhecimento crítico. Ao desnaturalizar estruturas que sustentam o machismo, o letramento em saúde e digital fortalece o acesso a informações confiáveis e apoia decisões conscientes. Produzir e consumir saberes de qualidade promove autonomia, cuidado e novas formas de convivência saudável na sociedade brasileira.
Dia 15/4. Quarta, 19h30 às 21h30
Sala Multiuso. Grátis. Inscrições online ou presenciais de 2 a 15/4. Lugares limitados.
14 anos – Autoclassificação
Bate-papo
Conversas necessárias - Viver com HIV
Com Lucas Raniel, comunicador digital
Abordagem da saúde sexual, prevenção das ISTs e HIV/AIDS de forma clara e sem tabus. O encontro destaca como a comunicação aberta e o letramento em saúde são fundamentais para combater estigmas, promover escolhas seguras e fortalecer a autonomia nas relações.
Dia 16/4. Quinta, 19h30 às 21h30
Sala Multiuso. Grátis. Inscrições online ou presenciais de 2 a 16/4. Lugares limitados.
14 anos - Autoclassificação
Bate-papo
Conversas necessárias - Alimentação saudável
Com equipe de alimentação do Sesc São Carlos
A partir do jogo "Tá na Mesa", a atividade explora o Guia Alimentar para a População Brasileira, para estimular crianças a buscarem informações confiáveis sobre alimentação. A atividade reforça sobre a necessidade do letramento, na promoção de escolhas conscientes. De forma lúdica, a atividade fortalece a autonomia, o cuidado e a reflexão sobre hábitos saudáveis.
Para crianças de 6 a 12 anos.
Dia 18/4. Sábado, 14h às 15h30
Sala Multiuso. Grátis. Senha 30 min antes na Loja Sesc. Lugares limitados.
Livre – Autoclassificação
Serviço:
Inspira 2026 - De onde vêm a sua saúde?
Local: Sesc São Carlos
De 14 a 18/4. Grátis.
Programação completa disponível em sescsp.org.br/saocarlos