Inspira 2026 discute saúde e qualidade de vida no Sesc

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Entre os dias 9 e 19 de abril, o Sesc São Paulo realiza a edição de 2026 do projeto Inspira, ação em rede dedicada à educação em saúde e que neste ano tem como tema “Saber de si, saber de nós: letramento e comunicação em saúde”, iniciativa dedicada a estimular reflexões sobre saúde e qualidade de vida, e a transformar paradigmas e visões sobre as questões relacionadas a esses assuntos.

São mais de 100 atividades em 30 unidades, na capital, Grande São Paulo, litoral e interior, com uma programação que contempla cursos, vivências e intervenções artísticas e que refletem sobre a cultura de saúde, em suas múltiplas abordagens.

“As dimensões da saúde, articuladas às contradições que mobilizam, estabelecem um plano de fundo para reflexões panorâmicas sobre o tema. O Sesc tem por compromisso o fomento à qualidade de vida, por meio de ações socioculturais que possam oferecer situações de convivência, reflexão, diálogo e fruição, que estimulam um cotidiano sistematicamente saudável e propício para o cuidado comunitário”, explica Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor do Sesc São Paulo.

O Inspira 2026 convida o público a compreender que o letramento sobre questões relacionadas à saúde, envolve acessar conteúdos de forma seletiva, com reconhecimento de fontes confiáveis, a fim de obter informações e aplicá-las no cotidiano. Esse aprendizado favorece a tomada de decisões mais conscientes, o que fortalece o cuidado individual e coletivo. Nesse contexto, também ganha destaque o papel dos determinantes sociais que compõem o debate, como moradia, renda, acesso a serviços, educação e espaços de convivência, que influenciam a forma como cada pessoa se relaciona com seu bem-estar e com o território em que vive.

A proposta articula duas dimensões complementares. O saber de si está relacionado ao reconhecimento das próprias necessidades, limites e possibilidades no cuidado pessoal. Já o saber de nós amplia o olhar para o coletivo e compreende a saúde como um processo construído nas trocas de experiências, na circulação de informações e nas relações entre pessoas e territórios.

Programação do Sesc São Carlos

Bate-papo

Conversas necessárias - Parto amoroso, respeitoso e seguro

Com Beatriz Barbosa, terapeuta e doula

O item mais importante do enxoval é a informação. Neste bate papo, exploramos como ajudar gestantes a identificar conteúdos confiáveis, enfrentar a desinformação e tomar decisões conscientes. Entender o parto e suas fases fortalece autonomia, cuidado e preparo integral.

Dia 14/4. Terça, 19h30 às 21h30

Sala Multiuso. Grátis. Inscrições online ou presenciais de 2 a 14/4. Lugares limitados.

14 anos – Autoclassificação

Bate-papo

Conversas Necessárias – Masculinidade

Com Hélio Hintze, psicanalista, educador, filósofo e pesquisador transdisciplinar

A saúde também nasce do conhecimento crítico. Ao desnaturalizar estruturas que sustentam o machismo, o letramento em saúde e digital fortalece o acesso a informações confiáveis e apoia decisões conscientes. Produzir e consumir saberes de qualidade promove autonomia, cuidado e novas formas de convivência saudável na sociedade brasileira.

Dia 15/4. Quarta, 19h30 às 21h30

Sala Multiuso. Grátis. Inscrições online ou presenciais de 2 a 15/4. Lugares limitados.

14 anos – Autoclassificação

Bate-papo

Conversas necessárias - Viver com HIV

Com Lucas Raniel, comunicador digital

Abordagem da saúde sexual, prevenção das ISTs e HIV/AIDS de forma clara e sem tabus. O encontro destaca como a comunicação aberta e o letramento em saúde são fundamentais para combater estigmas, promover escolhas seguras e fortalecer a autonomia nas relações.

Dia 16/4. Quinta, 19h30 às 21h30

Sala Multiuso. Grátis. Inscrições online ou presenciais de 2 a 16/4. Lugares limitados.

14 anos - Autoclassificação



Bate-papo

Conversas necessárias - Alimentação saudável

Com equipe de alimentação do Sesc São Carlos

A partir do jogo "Tá na Mesa", a atividade explora o Guia Alimentar para a População Brasileira, para estimular crianças a buscarem informações confiáveis sobre alimentação. A atividade reforça sobre a necessidade do letramento, na promoção de escolhas conscientes. De forma lúdica, a atividade fortalece a autonomia, o cuidado e a reflexão sobre hábitos saudáveis.

Para crianças de 6 a 12 anos.

Dia 18/4. Sábado, 14h às 15h30

Sala Multiuso. Grátis. Senha 30 min antes na Loja Sesc. Lugares limitados.

Livre – Autoclassificação

Serviço:

Inspira 2026 - De onde vêm a sua saúde?

Local: Sesc São Carlos

De 14 a 18/4. Grátis.

Programação completa disponível em sescsp.org.br/saocarlos

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