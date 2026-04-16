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quinta, 16 de abril de 2026
17/04

Gustavo Ortiz lança álbum “Arrasto” com show gratuito no Teatro de Bolso da UFSCar

16 Abr 2026 - 10h04Por Jessica Carvalho R.
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Gustavo Ortiz lança álbum “Arrasto” com show gratuito no Teatro de Bolso da UFSCar - Crédito: Mateus Paludetti Crédito: Mateus Paludetti

O músico e compositor Gustavo Ortiz apresenta ao público, no próximo dia 17 de abril de 2026, o show de lançamento do álbum “Arrasto”, trabalho que reúne canções escritas ao longo de 15 anos e que exploram as forças e movimentos que atravessam o cotidiano.

O espetáculo será realizado às 19h30, no Teatro de Bolso da UFSCar, em São Carlos, com entrada gratuita.

No palco, Gustavo Ortiz estará acompanhado do músico Rodrigo Campos. A apresentação também contará com participações especiais do percussionista Daniel Antonio e de Romulo Fróes, que assina a direção artística tanto do álbum quanto do show.

A abertura da noite ficará por conta do músico e compositor Mateus Paludetti, que apresenta suas canções autorais, marcadas por novas leituras sonoras a partir do espaço rural do interior paulista.

O evento marca a estreia ao vivo do repertório de “Arrasto”, aproximando o público de uma obra construída ao longo de mais de uma década de composições.

Data:17/04/2026 (sexta-feira)
Horário:19h30
Teatro de Bolso da UFSCar – São Carlos
Entrada gratuita (só chegar)

Mais informações: https://www.instagram.com/gustavo.ortiz._/

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