Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: Pixabay

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje confie no seu feeling! Se algo não cheira bem, nem pense em assinar contrato ou se jogar de cabeça. Segure a onda até se sentir firme e seguro por dentro. Essa pausa vai te dar clareza pra agir com tudo no ponto certo. Evite brigas; foque no que já tá rolando. Energia alta prasuperar qualquer parada!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O dia tá perfeito pra resolver pendências chatas que você empurrou pro canto. Sinta-se cheio de gás, forte e animado – as estrelas tão te dando um empurrãozão prosseus sonhos de vida. Vá atrás do que realmente importa pra você, sem preguiça. Avance com determinação. Hoje é pra brilhar no seu ritmo!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Comece honrando as promessas que você fez prasi mesmo – elas vêm em primeiro lugar! Sem luta diária por elas, nada rola. Hora de botar disciplina no rolê, especialmente no que te deixa otimista e feliz. Foque em hábitos que te levam pra frente. Seja fiel ao que sente, masorganize tudo. Você vence!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Melhor ficar no seguro hoje: nada de aventuras malucas. Os resultados bons que vão pintar vão turbinar sua autoestima, te dando força pra encarar desafios novos com tudo. Condições ideais pra isso! Cuide do emocional, respire fundo e veja como as coisas fluem naturalmente pro seu lado...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Rola um desempenho top no pessoal e em tudo! Aproveite ao máximo, e se rolar, fique em casa curtindo osossego. Energia pra dominar o dia. Sorte em alta com eventos surpresa; no seu ambiente, lidere sem medo. Dia de liderança: recarregue as baterias e veja o mundo se alinhando com você!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Sua cabeça tá demais hoje: brilhante, ligada e cheia de ideias originais. Vai ser moleza trocar esses insights com a galera, então saia mais, converse e conecte. Temporada perfeita pra isso! No pessoal, surpreenda; sua vida ganha mais com novidades que pintam. Use essa mente – você arrasa!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje o lado espiritual vai dominar o seu dia, Libra! Em vez de só ficar matutando e analisando tudo, vai rolar uma vontade louca de se jogar nos braços de quem importa de verdade – família, amigos próximos ou quem te faz bem. Cerque-se dessa galera boa, respire fundo e sinta a energia fluir...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: A ficha tá caindo de vez: você sabe exatamente pra onde quer ir e não tem mais papas na língua pra soltar o que guardava há tempos. Essa é a sua nova fase, com você no centro do palco, brilhando com as vitórias que conquistou. Fala alto, assume o comando e veja as portas se abrindo...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O dia grita por chances incríveis! A energia do seu regente te enche de coragem pra decisões ousadas, mesmo que tudo pareça tranquilo. Pula de cabeça nessas oportunidades – elas podem mudar o jogo amanhã. Confie no seu instinto e vá em frente sem pestanejar. O impacto vai ser gigante!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Tá na hora de botar ordem na casa e limpar o que rouba sua paz nos assuntos pessoais. Finalmente chega aquela condição perfeita pra dar passos largos e firmes, com o caminho livre e certezas na mira. Organize tudo, avance sem dó e sinta o alívio de um dia produtivo. Você merece!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Às vezes bate aquela frustração com as coisas demorando, né? Aprenda a ter paciência: tudo chega no timing exato. Seus sonhos vão se realizar sem dúvida, mas para de se comparar com os outros. Foque no seu ritmo, relaxa e confia – o universo tá alinhando tudo pro seu bem. Vai dar certo!...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Aquelas ideias que tavam na gaveta começam a fluir soltas, levantando seu astral e te enchendo de gás praseguir em frente. Aquele probleminha chato? Aos poucos some, e de quebra com uma ajuda surpresa do nada. Mantém o entusiasmo alto e veja as coisas se resolvendo magicamente...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

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