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quarta, 22 de abril de 2026
Repertório de sucessos internacionais

GURI celebra 30 anos com concerto especial na Festa do Clima

Apresentação acontece neste domingo na Praça Coronel Salles

22 Abr 2026 - 12h32Por Assessoria de Imprensa
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Big Band do GURI São Carlos - Crédito: Fukuhara StudioBig Band do GURI São Carlos - Crédito: Fukuhara Studio

Arte, cultura, cidadania e desenvolvimento humano caminham juntos no GURI, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. Ao longo de 30 anos de história, a iniciativa já impactou mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens em todo o estado, além de beneficiar famílias e comunidades por meio da música.

E esse trabalho poderá ser conferido de perto em São Carlos. No próximo domingo, 26 de abril, a Big Band do GURI São Carlos sobe ao palco da Festa do Clima de São Carlos. A apresentação acontece às 18h, na Praça Coronel Salles, com entrada gratuita.

O concerto integra a Temporada 2026 de Concertos do GURI e contará com a regência do maestro convidado Rodrigo Murer. No repertório, o público poderá apreciar grandes sucessos do pop e da música internacional, com clássicos de Stevie Wonder, Michael Jackson e Bruno Mars, além de canções marcantes de Earth, Wind & Fire, Miley Cyrus e Lady Gaga. As músicas recebem arranjos especiais para a formação de big band.

Criada em 2012, a Big Band do GURI São Carlos é uma das formações musicais do programa, que reúne atualmente 29 grupos — número que será ampliado para 32 a partir do segundo semestre, com novos conjuntos. Esses grupos são responsáveis pela difusão artístico-musical e proporcionam aos alunos experiências práticas em orquestras, bandas, corais e formações instrumentais diversas.

A formação de big band, tradicionalmente ligada ao jazz, reúne instrumentos de sopro — como saxofones, trompetes e trombones — e uma seção harmônica com piano, guitarra, contrabaixo, bateria e percussão. Ao longo de sua trajetória, o grupo já participou de eventos importantes, como a Rio+20, e dividiu o palco com músicos renomados.

Aprendizado gratuito

Além dos concertos, o GURI segue com inscrições abertas para cursos gratuitos de música. Crianças, adolescentes, jovens e adultos podem aprender a cantar ou tocar instrumentos, do popular ao erudito, sem necessidade de conhecimento prévio ou de possuir instrumento próprio. Basta procurar o polo mais próximo com documentos pessoais e escolher entre as vagas disponíveis.

Serviço
Big Band do GURI São Carlos
26 de abril (domingo)
18h
Praça Coronel Salles – São Carlos (SP)
Entrada gratuita

Programação sujeita a alterações

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