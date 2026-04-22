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quarta, 22 de abril de 2026
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FESC realiza Festa do Trabalhador com shows gratuitos nos dias 1º e 2 de maio

22 Abr 2026 - 15h27Por Da redação
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Banda Doce Veneno - Crédito: reproduçãoBanda Doce Veneno - Crédito: reprodução

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) realiza nos dias 1º e 2 de maio a tradicional Festa do Trabalhador, um evento gratuito que promete reunir a população com muita música, cultura e lazer. A programação acontece no Campus 1 da FESC, na Rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery, e contará com apresentações musicais ao vivo e praça de alimentação para o público.

Na sexta-feira, 1º de maio, as atividades começam às 14h e seguem até as 22h, com destaque para o Grupo Mistura Sertaneja, que fará um tributo à dupla Mato Grosso & Mathias, além da participação especial de Denis Lucas e apresentação de Wagner Seixas. 

Já no sábado, 2 de maio, a festa continua das 15h às 22h, com shows das bandas Conexão Amazônica, trazendo um tributo à Legião Urbana, e Doce Veneno, que apresentará um repertório repleto de clássicos do rock nacional. “A Festa do Trabalhador é um momento de celebração e integração da comunidade. Queremos oferecer cultura e lazer gratuitos, valorizando o trabalhador e fortalecendo os laços sociais em São Carlos”, disse o presidente da FESC, Eduardo Cotrim.

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