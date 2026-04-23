Polícia Civil prende mulher por venda ilegal de remédios para emagrecimento em São Carlos

Crédito: SCA

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (23), uma mulher de 31 anos suspeita de comercializar ilegalmente substâncias injetáveis em São Carlos.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um salão de beleza localizado na região central da cidade. Segundo as investigações, a suspeita, identificada pelas iniciais L.A.S.D., estaria envolvida na venda irregular de medicamentos utilizados para emagrecimento, além de realizar aplicações em terceiros sem habilitação profissional e sem controle sanitário.

Durante a ação, os policiais apreenderam frascos de substâncias como tirzepatida e retatrutida, além de anabolizantes, seringas, agulhas e outros insumos utilizados nos procedimentos. Parte do material também foi localizada em um segundo endereço ligado à investigada.

O caso foi registrado como crime contra a saúde pública, com base no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Após ser autuada em flagrante, a mulher permaneceu à disposição da Justiça.

Orientação das autoridades

A Polícia Civil reforça o alerta para que a população evite o uso de medicamentos sem procedência ou sem prescrição adequada, destacando os riscos à saúde. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181 ou diretamente na delegacia mais próxima.

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