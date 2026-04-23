Cadeirante de São Carlos suspeito de série de furtos é detido pela PM com comparsas na região

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um cadeirante de 33 anos foi detido pela Polícia Militar junto com jovem de 20, e uma mulher de 42, na noite desta quarta-feira (22), pela Polícia Militar suspeitos de envolvimento em uma sequência de furtos em Araraquara e São Carlos. A identificação do grupo ocorreu após um dos crimes mais recentes, registrado em uma escola de música na Vila Nice.

Segundo relatório policial, o furto aconteceu na madrugada do último domingo (19), o bandido utilizando cadeira de rodas invadiu o estabelecimento na Rua São Bento (R.3) após arrombar a fechadura da porta. Ele contou com a ajuda de uma suspeita e juntos, furtaram televisão, notebooks, equipamentos de som, máquina de café e outros itens.

Os criminosos fugiu logo depois do crime, em um Fiat Mobi preto que teria dado apoio e suporte á ação. Na noite desta quarta-feira, durante patrulhamento pela Avenida Bento de Abreu os policiais militares identificaram três indivíduos com características semelhantes às descritas pelas vítimas.

O trio foi abordado e com eles, foram encontrados objetos e vestimentas compatíveis com as utilizadas nos furtos, incluindo boné, casacos e aparelhos celulares. Um dos pontos que reforçaram a suspeita foi o fato de o homem cadeirante estar com um moletom semelhante ao utilizado durante o furto a uma casa de carnes no dia 13 de março, em São Carlos.

Na ocasião, o estabelecimento foi invadido três vezes durante a mesma madrugada e de acordo com o proprietário, o suspeito cadeirante participou de todas as ações, retornando ao local em diferentes horários, acompanhado por outros comparsas. Foram levados carnes, bebidas, dinheiro, um celular e cerca de 50 facas.

O grupo também é investigado por outros crimes em Araraquara, incluindo o furto a uma loja esportiva no Centro, tentativas de invasão a uma funerária e o furto a um restaurante no bairro Vila Ferroviária. Em todos os casos, imagens de câmeras de segurança mostram um homem em cadeira de rodas e uma mulher atuando em conjunto.

De acordo com a PM, um terceiro indivíduo detido pode ter participação como motorista do veículo utilizado na fuga dos crimes. Na sequência, diante dos fatos o trio que é de São Carlos foi levado para o Plantão Policial.

O delegado apreendeu dois celulares, uma faca, um boné e dois casacos, que podem ajudar no avanço das investigações do SIG (Setor de Investigações Gerais) da CPJ (Central de Polícia Judiciária). Um boletim de ocorrência foi registrado e os suspeitos ouvidos e liberados.

A Polícia Civil segue com as investigação para esclarecer a participação de cada envolvido e a possível ligação com outros furtos registrados na cidade.

Leia Também