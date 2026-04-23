Homem é detido por tráfico de drogas em praça na Vila Costa do Sol

Crédito: SCA

Um homem de 34 anos foi detido por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (23), na Rua Dom Pedro II, no bairro Vila Costa do Sol.

A ocorrência teve início após a Guarda Municipal ser acionada para prestar apoio a uma equipe de serviços públicos da Prefeitura, que realizava a limpeza de uma praça nas proximidades do terminal rodoviário — área conhecida por denúncias recorrentes de tráfico e desordem, além da presença de pessoas em situação de rua.

Durante patrulhamento, a equipe do Canil da Guarda Municipal avistou diversos indivíduos no local. Ao notar a aproximação da viatura, um dos suspeitos tentou esconder um objeto em uma residência próxima, o que levantou suspeita dos agentes.

Diante da atitude, foi realizada a abordagem. Em vistoria, os guardas localizaram 23 pedras de crack, R$ 9,50 em dinheiro e um aparelho celular modelo Moto G35.

Questionado, o homem confessou que estava comercializando entorpecentes na região. Ele foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

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