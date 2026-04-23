Casal denuncia ofensas discriminatórias em via pública no Jardim Novo Horizonte

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de injúria com conteúdo discriminatório foi registrado na noite de quarta-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 18h46, no bairro Jardim Novo Horizonte. A vítima relatou que estava em frente à residência, junto com o companheiro, quando um homem, conduzindo um veículo, teria subido na calçada em direção ao casal.

Ainda segundo o registro, o autor passou a proferir ofensas verbais, utilizando termos pejorativos e discriminatórios: " seus dois viados" contra a vítima e seu companheiro. O casal reagiu aos insultos, e, em seguida, o indivíduo deixou o local.

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