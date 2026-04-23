Adolescente é investigada por estelionato após contestação de PIX em pizzaria

Pizza - Crédito: Pixabay

Um caso de possível estelionato envolvendo pagamento via PIX foi registrado pela Polícia Civil na noite desta terça-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, duas mulheres relataram que realizaram a venda de pizzas no valor de R$ 95,00, no dia 20 de abril, por meio do WhatsApp da pizzaria da família. O pagamento teria sido efetuado via PIX utilizando a plataforma do Mercado Pago.

No entanto, horas depois, já na madrugada do dia 21, a transação foi contestada pela compradora. Com isso, a conta vinculada ao recebimento foi bloqueada automaticamente pela plataforma, impedindo o uso da maquininha de pagamentos no dia seguinte.

Ainda conforme o registro, as vítimas entraram em contato com a empresa e foram informadas de que o caso passaria por análise interna. A conta acabou sendo desbloqueada no dia 22, quando perceberam a contestação do valor.

As comerciantes também afirmaram que procuraram a suposta autora da compra via WhatsApp para esclarecer a situação. Inicialmente, ela teria solicitado comprovantes, mas posteriormente negou ter feito a contestação e afirmou que não devolveria o valor.

O caso será investigado.

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