(16) 99963-6036
quinta, 23 de abril de 2026
Segurança

Adolescente é investigada por estelionato após contestação de PIX em pizzaria

23 Abr 2026 - 08h16Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pizza - Crédito: PixabayPizza - Crédito: Pixabay

Um caso de possível estelionato envolvendo pagamento via PIX foi registrado pela Polícia Civil na noite desta terça-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, duas mulheres relataram que realizaram a venda de pizzas no valor de R$ 95,00, no dia 20 de abril, por meio do WhatsApp da pizzaria da família. O pagamento teria sido efetuado via PIX utilizando a plataforma do Mercado Pago.

No entanto, horas depois, já na madrugada do dia 21, a transação foi contestada pela compradora. Com isso, a conta vinculada ao recebimento foi bloqueada automaticamente pela plataforma, impedindo o uso da maquininha de pagamentos no dia seguinte.

Ainda conforme o registro, as vítimas entraram em contato com a empresa e foram informadas de que o caso passaria por análise interna. A conta acabou sendo desbloqueada no dia 22, quando perceberam a contestação do valor.

As comerciantes também afirmaram que procuraram a suposta autora da compra via WhatsApp para esclarecer a situação. Inicialmente, ela teria solicitado comprovantes, mas posteriormente negou ter feito a contestação e afirmou que não devolveria o valor.

O caso será investigado.

 

Leia Também

Casal denuncia ofensas discriminatórias em via pública no Jardim Novo Horizonte
Segurança08h09 - 23 Abr 2026

Casal denuncia ofensas discriminatórias em via pública no Jardim Novo Horizonte

ROCAM e Força Tática apreendem drogas e detêm suspeito no CDHU
Segurança19h12 - 22 Abr 2026

ROCAM e Força Tática apreendem drogas e detêm suspeito no CDHU

Moto é furtada na Major José Inácio; proprietário pede ajuda
Segurança16h21 - 22 Abr 2026

Moto é furtada na Major José Inácio; proprietário pede ajuda

Ex-companheiro é acusado de aplicar "mata-leão" em mulher
Segurança14h58 - 22 Abr 2026

Ex-companheiro é acusado de aplicar "mata-leão" em mulher

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no Centro
Segurança09h32 - 22 Abr 2026

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no Centro

Últimas Notícias