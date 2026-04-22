Ex-companheiro é acusado de aplicar "mata-leão" em mulher

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Uma mulher de 44 anos procurou a Polícia Civil na manhã desta terça-feira (21) após relatar ter sido vítima de ameaça e agressão no contexto de violência doméstica, em um estacionamento localizado na Avenida Francisco Pereira Lopes, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que manteve um relacionamento em união estável com o suspeito, de 40 anos, por cerca de sete anos. Segundo o relato, o relacionamento era conturbado e o casal havia se separado há poucos dias.

Na data do fato, a mulher relatou que, após encerrar o trabalho, foi até uma academia situada em um centro comercial. Ao chegar ao local, percebeu que o ex-companheiro também estava presente e decidiu questioná-lo sobre uma suposta traição.

Ainda conforme o registro policial, ao deixar o local, a vítima foi seguida pelo homem até o estacionamento, onde ocorreu uma discussão. Durante o desentendimento, o suspeito teria aplicado um golpe conhecido como “mata-leão” e causado arranhões no braço da vítima. Apesar disso, ela informou que, no momento do registro, não apresentava marcas aparentes das agressões.

Antes de deixar o local, o homem ainda teria feito ameaças contra a vítima, dizendo que ela “iria ver o que ele iria fazer com ela”.

Após o ocorrido, a mulher procurou diretamente o Plantão Policial de São Carlos para registrar a ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência, alegando temer por sua segurança e integridade física.

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