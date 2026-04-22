(16) 99963-6036
quarta, 22 de abril de 2026
Segurança

ROCAM e Força Tática apreendem drogas e detêm suspeito no CDHU

22 Abr 2026 - 19h12Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
ROCAM e Força Tática apreendem drogas e detêm suspeito no CDHU - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma apreensão de drogas foi registrada na noite desta quarta-feira (22) no bairro CDHU, em São Carlos, durante uma operação de saturação realizada por equipes da ROCAM, com apoio da Força Tática.

A ação ocorreu no condomínio 4, onde os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, carregando uma sacola. Ao notar a aproximação das viaturas, o homem tentou fugir, sendo acompanhado pelas equipes.

A abordagem foi realizada no condomínio 5. Antes de ser detido, o suspeito ainda tentou dispensar a sacola, mas o material foi localizado pelos policiais. Dentro dela, havia entorpecentes e dinheiro.

Questionado, o indivíduo confessou que estava realizando a venda de drogas no local.

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado ao plantão policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Moto é furtada na Major José Inácio; proprietário pede ajuda
Segurança16h21 - 22 Abr 2026

Moto é furtada na Major José Inácio; proprietário pede ajuda

Ex-companheiro é acusado de aplicar "mata-leão" em mulher
Segurança14h58 - 22 Abr 2026

Ex-companheiro é acusado de aplicar "mata-leão" em mulher

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no Centro
Segurança09h32 - 22 Abr 2026

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no Centro

Mulher armada com faca invade residência e rouba dinheiro e cartões no Itamarati
Segurança08h32 - 22 Abr 2026

Mulher armada com faca invade residência e rouba dinheiro e cartões no Itamarati

Morre motociclista que se envolveu em acidente na Washington Luís, região do Jacobucci
Triste 08h22 - 22 Abr 2026

Morre motociclista que se envolveu em acidente na Washington Luís, região do Jacobucci

Últimas Notícias