ROCAM e Força Tática apreendem drogas e detêm suspeito no CDHU

Crédito: SCA

Uma apreensão de drogas foi registrada na noite desta quarta-feira (22) no bairro CDHU, em São Carlos, durante uma operação de saturação realizada por equipes da ROCAM, com apoio da Força Tática.

A ação ocorreu no condomínio 4, onde os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, carregando uma sacola. Ao notar a aproximação das viaturas, o homem tentou fugir, sendo acompanhado pelas equipes.

A abordagem foi realizada no condomínio 5. Antes de ser detido, o suspeito ainda tentou dispensar a sacola, mas o material foi localizado pelos policiais. Dentro dela, havia entorpecentes e dinheiro.

Questionado, o indivíduo confessou que estava realizando a venda de drogas no local.

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado ao plantão policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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