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quinta, 23 de abril de 2026
Segurança

Dupla é presa pela Guarda Municipal após furto em loja no Centro

23 Abr 2026 - 11h45Por Jessica
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Dupla é presa pela Guarda Municipal após furto em loja no Centro - Crédito: SCA Crédito: SCA

A atuação ágil da Guarda Municipal da área central foi decisiva para a detenção de dois homens, de 30 e 32 anos, envolvidos em um furto registrado na manhã desta quinta-feira (23), na região central de São Carlos.

O crime ocorreu em uma loja localizada na Rua General Osório, esquina com a Rua Episcopal. Após o furto, o gerente do estabelecimento passou a acompanhar os suspeitos e acionou a Guarda Municipal, informando que eles seguiam pela Avenida São Carlos, no sentido Praça Itália.

Com rapidez, as equipes se deslocaram até a região indicada e conseguiram realizar a abordagem na Avenida São Carlos, esquina com a Rua Osvaldo Cruz.

Durante a ação, o suspeito de 30 anos confessou ter entrado no estabelecimento e praticado o furto das roupas. Já o outro homem, de 32 anos, foi flagrado com a sacola contendo os produtos e afirmou que apenas segurava os itens a pedido do comparsa.

A resposta imediata da Guarda Municipal reforça a importância do patrulhamento preventivo e da atuação estratégica na área central, contribuindo para a segurança da população e a redução de crimes.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao CPJ de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça.

 

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