Acidente em cruzamento com histórico de colisões é registrado No Centro

Crédito: SCA

Um novo acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (23) em um cruzamento já conhecido pelo alto número de ocorrências, na Avenida Trabalhador São Carlense, esquina com a rua Rui Barbosa, no Centro

De acordo com as informações apuradas, um dos motoristas teria desrespeitado a sinalização de “Pare”, provocando a colisão com outro veículo que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, um dos carros rodou na pista e ficou atravessado no cruzamento, causando transtornos momentâneos no fluxo de veículos.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência e organizar o tráfego.

Apesar do susto, o acidente resultou apenas em um ferimento leve: um dos condutores sofreu uma lesão no braço, mas não houve necessidade de encaminhamento para atendimento hospitalar.

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