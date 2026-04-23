Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida na avenida São Carlos

Crédito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou uma mulher de 36 anos ferida no início da tarde desta quinta-feira (23), na Avenida São Carlos, no cruzamento com a Rua General Osório, na região central de São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, a condutora do carro seguia pela faixa da esquerda da avenida, quando o aplicativo de GPS indicou que ela deveria acessar a Rua General Osório. Ao realizar a conversão de forma repentina, acabou interceptando a trajetória da motocicleta, que trafegava pela faixa da direita no mesmo sentido.

Sem tempo para desviar, a motociclista colidiu contra a lateral do veículo e foi arremessada ao solo.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos, com ferimentos leves, apresentando escoriações pelo corpo e queixas de trauma.

Equipes de policiamento estiveram no local para o registro da ocorrência, enquanto agentes de trânsito realizaram a sinalização da via para evitar novos acidentes.

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