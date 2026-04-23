Golpe com dinheiro falso termina com jovem preso e eletrônicos apreendidos em São Carlos

Crédito: SCA

Após um alerta irradiado para todas as viaturas de São Carlos, a equipe da RPM da 2ª Companhia deteve, na tarde desta quinta-feira (23), um jovem de 19 anos por estelionato no bairro Antenor Garcia.

A ocorrência teve início após a informação de que dois indivíduos, ocupando um veículo Fiat Mobi, haviam praticado golpes com notas falsas na cidade de Artur Nogueira no dia anterior.

Segundo apurado, os suspeitos fizeram contato com duas vítimas distintas por meio de redes sociais. Em negociações separadas, combinaram a compra de um iPhone, no valor de R$ 1.000,00, e de um videogame Xbox, no valor de R$ 1.500,00. No momento da entrega, os indivíduos compareceram utilizando o veículo, efetuaram o pagamento com notas falsas e, em seguida, fugiram rapidamente.

Após perceberem o golpe, as vítimas conseguiram anotar a placa do carro, que posteriormente foi identificado como sendo alugado em uma locadora.

De acordo com o indivíduo detido, o veículo foi locado no dia anterior com o objetivo de ir até Artur Nogueira para cometer os crimes.

Já nesta quinta-feira, durante patrulhamento pela Rua José Geraldo Machado, no bairro Antenor Garcia, os policiais localizaram o veículo suspeito e realizaram a abordagem. No interior do carro, foi encontrado o iPhone adquirido de forma fraudulenta.

Questionado, o jovem confessou que o videogame Xbox estava em sua residência, situada na mesma via. As equipes se deslocaram até o imóvel e localizaram o aparelho.

O segundo indivíduo que teria participado da ação não foi localizado até o momento.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao CPJ de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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