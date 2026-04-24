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Na UPA do Aracy, paciente com dores intensas aguarda vaga hospitalar

24 Abr 2026 - 08h23Por Jessica Carvalho R
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Na UPA do Aracy, paciente com dores intensas aguarda vaga hospitalar -

Ricardo Lourenço Ernesto enfrenta uma situação preocupante de saúde. Segundo familiares, ele está há cerca de uma semana buscando atendimento na UPA do bairro Cidade Aracy, com fortes dores na região dos rins, que se agravaram nos últimos dias.

De acordo com o relato, o quadro piorou entre a noite de quarta-feira (22) e a madrugada de quinta-feira (23), quando o paciente foi inserido no sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) para transferência hospitalar. Nesta sexta-feira (24), a família afirma que já se passaram dois dias sem que a vaga tenha sido disponibilizada.

Ainda segundo os familiares, Ricardo apresenta dores abdominais intensas e sangramento nas fezes, permanecendo na unidade em estado de sofrimento enquanto aguarda encaminhamento. Eles relatam que a equipe médica chegou a solicitar vaga com urgência, porém, até o momento, a transferência não foi efetivada.

A família afirma que a vaga solicitada seria para a Santa Casa de São Carlos, onde o paciente poderia receber atendimento especializado. Diante da demora, parentes também tentaram contato direto com a unidade hospitalar e seguem aguardando uma resposta.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa e aguarda retorno sobre o caso.

 

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