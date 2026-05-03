ROCAM flagra adolescente com grande quantidade de drogas e dinheiro no Jockey Club

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um adolescente de 17 anos, foi detido pela ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) com grande quantidade de drogas e dinheiro na noite desta quinta-feira (30), no Jockey Club, em São Carlos.

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento em um ponto conhecido pelo intenso tráfico no cruzamento das Ruas Tietê e Tapajós quando avistaram o jovem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação das equipes, o menor demontrou nervosismo e dispensou uma sacola.

Durante a abordagem, os PMs localizaram na bolsa 81 pedras de crack e ao ser indagado o adolescente confessou que estava traficando e indicou onde havia mais drogas, dinheiro e uma máquina de cartão. Em busca pela área, foi localizada uma segunda sacola no pé de uma árvore com cocaína, porções de maconha e uma quantia.

Diante dos fatos o jovem foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência por ato infracional análago a tráfico de drogas. Em seguida, ele foi ouvido e liberado para os responsáveis.

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