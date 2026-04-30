Mulher é mantida em cárcere e agredida pelo companheiro no Jardim São Rafael

UPA Santa Felícia -

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na noite desta quarta-feira (29), no bairro Jardim São Rafael.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima foi mantida em cárcere privado, ameaçada com arma de fogo e agredida fisicamente pelo companheiro.

A PM oi acionada via COPOM para atender a ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a mulher com lesões visíveis no rosto. Ela relatou que o agressor a trancou em um quarto e a ameaçou com uma arma de fogo por cerca de quatro a cinco horas.

Ainda segundo o depoimento, durante o período em que esteve sob o domínio do agressor, a vítima sofreu agressões com socos, chutes e chegou a ser enforcada. Em determinado momento, conseguiu escapar e pedir ajuda a vizinhos.

Antes de fugir, o suspeito teria levado os celulares da casa, incluindo os da vítima e dos filhos, além da chave do imóvel, e deixou o local com um veículo pertencente à mulher. O paradeiro dele não foi informado.

A vítima foi socorrida e encaminhada à UPA, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

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