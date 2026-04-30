Operação da Força Tática apreende grande quantidade de drogas e prende três por tráfico

Crédito: SCA

Uma operação da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na prisão de três indivíduos por tráfico de drogas na noite de terça-feira (29), em uma área de mata nas proximidades do bairro Jockey Club.

De acordo com as informações, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento durante a “Operação Impacto” quando receberam denúncia de que suspeitos estariam escondendo entorpecentes em meio à vegetação. Durante incursão a pé, os policiais visualizaram três indivíduos em atitude suspeita, manipulando recipientes e distribuindo porções de drogas.

Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e tentaram fugir. Um deles foi alcançado rapidamente, mas resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Com ele, foram encontrados microtubos contendo cocaína.

Os outros dois indivíduos também foram interceptados após acompanhamento pelas equipes, nas imediações de uma via próxima. Durante a ação, foram recuperadas sacolas e recipientes abandonados contendo grande quantidade de entorpecentes.

Segundo a polícia, os três confessaram envolvimento com o tráfico, sendo que um deles seria responsável por armazenar os entorpecentes, enquanto os demais atuavam na comercialização.

Ao todo, foram apreendidos 62 invólucros de maconha, 90 microtubos de cocaína, 351 pedras de crack, 49 porções de dry, 22 porções de skunk, além de aproximadamente 629 gramas de maconha a granel. Também foram recolhidos R$ 163 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

A ocorrência foi apresentada no Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde os suspeitos permaneceram presos à disposição da Justiça.

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