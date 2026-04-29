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quarta, 29 de abril de 2026
São Carlos

Ladrão é preso dentro de igreja no Jardim Zavaglia

29 Abr 2026 - 08h31Por Da redação
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Ladrão é preso dentro de igreja no Jardim Zavaglia - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de furto em um imóvel pertencente a uma igreja no bairro Jardim Zavaglia, em São Carlos, na noite de terça-feira (28).

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom após informações de que um indivíduo havia sido detido por um representante da igreja com ajuda de populares. No local, os policiais encontraram o suspeito sentado na garagem com as mãos amarradas. Ele foi desamarrado e, por receio de fuga, algemado pelos policiais.

Segundo relato do representante da igreja, ele recebeu uma ligação de um vizinho informando que um homem havia invadido o imóvel. Ao chegar ao local com apoio de populares, conseguiu deter o suspeito já no interior do imóvel, portando duas sacolas contendo utensílios domésticos.

Ainda conforme o registro policial, foi constatado que o cadeado do portão havia sido arrombado, a porta da sala estava aberta e a janela de um dos quartos também havia sido violada.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam informações de populares sobre um segundo suspeito que teria participado da ação e que estava detido em uma residência próxima. O homem foi localizado e conduzido ao plantão policial para averiguação.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para os trabalhos necessários.

Diante das circunstâncias, os policiais deram voz de prisão ao primeiro suspeito, que foi encaminhado à UPA do Cidade Aracy para exame médico e, posteriormente, apresentado no plantão policial. Após análise da autoridade policial, a prisão em flagrante foi ratificada apenas para o primeiro indivíduo, por haver elementos que indicavam sua participação direta no crime.

Quanto ao segundo suspeito, diante da fragilidade dos elementos apresentados até o momento, ele será investigado.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o homem permaneceu à disposição da Justiça e foi encaminhado ao Centro de Triagem local. A fiança não foi arbitrada devido à pena máxima prevista para o crime ser superior a quatro anos.

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