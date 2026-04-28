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terça, 28 de abril de 2026
São Carlos

Monitora encontra porção de maconha em bolsa de criança de 4 anos

28 Abr 2026 - 14h49Por Da redação
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Monitora encontra porção de maconha em bolsa de criança de 4 anos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma criança de 4 anos foi encontrada com uma trouxinha de maconha dentro da bolsa escolar nesta terça-feira, 28, durante o trajeto de ônibus entre uma área rural às margens da rodovia SP-318 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior e a escola no distrito de Água Vermelha, em São Carlos.
Segundo informações, a menina seguia para a unidade escolar quando a monitora do ônibus percebeu a presença da droga. A criança teria mostrado uma caneca que havia ganhado e, ao visualizar o objeto dentro da bolsa, a monitora acabou notando também uma trouxinha de maconha em uma embalagem transparente.

Ao chegar na escola do distrito de Água Vermelha, a monitora comunicou a direção da unidade, que acionou a Guarda Municipal.
Em contato com os familiares, a mãe e a avó relataram que a criança havia passado o dia anterior na casa do pai, retornando para casa durante a noite. Ainda segundo elas, ambas arrumaram a bolsa da menina antes dela sair para a escola, porém disseram não ter percebido a presença da droga.
Diante da situação, a Guarda Municipal conduziu os familiares, juntamente com a criança, até a CPJ de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada e deverá ser investigada pelas autoridades competentes.

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