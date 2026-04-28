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terça, 28 de abril de 2026
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Força Tática apreende grande quantidade de drogas em residência no Presidente Collor

28 Abr 2026 - 09h05Por Da redação
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Força Tática apreende grande quantidade de drogas em residência no Presidente Collor - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (27), por volta das 20h, em um imóvel localizado na Rua Aparecido Pandolfeli, no bairro Presidente Collor. A ação foi realizada por equipes do 2º Pelotão de Força Tática após o recebimento de informações de que o morador estaria guardando drogas e mantendo uma motocicleta possivelmente produto de ilícito no interior da residência.

Ao chegarem ao endereço, os policiais fizeram contato com o morador e o questionaram sobre a denúncia. Segundo o registro policial, ele teria confessado que mantinha uma grande quantidade de entorpecentes guardados na casa e indicou o local onde o material estava escondido. Durante a averiguação, a motocicleta mencionada foi consultada nos sistemas policiais, porém não apresentou registro de furto ou roubo.

No imóvel, foram apreendidas 1.348 porções de maconha, 1.011 microtubos contendo cocaína, 921 pedras de crack e três porções de ice. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas, sendo ele conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial tomou ciência da ocorrência e determinou que o homem permanecesse à disposição da Justiça.

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