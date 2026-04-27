Mulher é encontrada com coleira de cachorro no pescoço e ferimentos após ser agredida em São Carlos

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Uma mulher de 40 anos foi vítima de agressões e ameaças em um caso de violência doméstica registrado na tarde de domingo (26), no bairro Parque Santa Mônica, em São Carlos. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após uma denúncia anônima informar que uma mulher estaria sendo vítima de violência dentro de uma residência localizada na Avenida José Gonçalves Carneiro.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com uma coleira amarrada ao pescoço, situação que podia ser visualizada da rua, já que o portão da casa é vazado. Em contato com a mulher, ela relatou ter sido agredida com diversos socos no rosto, puxões de cabelo e chutes, além de apresentar um corte na testa com sangramento abundante.

Ainda segundo o relato da vítima, o agressor também teria feito ameaças utilizando um facão, que foi localizado e apreendido pelos policiais.

O suspeito foi abordado no local e, conforme registrado, estava alterado, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e evitar fuga. Inicialmente, ele teria afirmado que a vítima havia caído, mas posteriormente teria admitido as agressões, apresentando versões consideradas desconexas pelos policiais.

Durante consulta aos sistemas policiais, foi constatado que já existia uma medida protetiva judicial em vigor desde agosto de 2025, determinando que o homem mantivesse distância da vítima. O descumprimento dessa ordem também foi registrado na ocorrência.

A mulher foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu hospitalizada. No hospital, ela manifestou interesse em solicitar novas medidas protetivas e declarou desejar que o agressor não volte a se aproximar.

Diante dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do homem pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, conforme o artigo 129 do Código Penal, e descumprimento de medida protetiva, previsto na Lei Maria da Penha. Por se tratar de crime que não admite fiança na delegacia, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

O facão utilizado na ameaça foi apreendido e encaminhado para perícia.

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