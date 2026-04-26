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domingo, 26 de abril de 2026
Segurança

Gol é arremessado contra poste após colisão na Vila Prado

26 Abr 2026 - 20h11Por Da redação
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Gol é arremessado contra poste após colisão na Vila Prado - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na noite deste domingo (26), na região da UPA Vila Prado.

De acordo com as informações apuradas no local, um Volkswagen Gol que estava estacionado em frente a um estabelecimento comercial na Avenida Grécia, sentido shopping, foi atingido na traseira por outro veículo. Com o impacto, o carro foi arremessado contra um poste, que acabou danificado.

O proprietário do Gol estava em um restaurante próximo no momento da colisão e não se feriu. Já o motorista responsável pelo acidente deixou o local logo após a batida, sem prestar esclarecimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, surgiu a informação de que o veículo causador seria um Jeep Renegade. Pouco depois, equipes constataram que um carro com as mesmas características havia se envolvido em outro acidente na região do bairro Cristo.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido e não houve necessidade de encaminhamento médico. O caso deverá ser investigado para esclarecer a dinâmica completa dos fatos e a responsabilidade do motorista envolvido.

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