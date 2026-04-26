Adolescente é apreendido com carro furtado e placas adulteradas durante operação da Força Tática

Um adolescente foi apreendido na noite deste sábado (25), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar.

De acordo com informações, a equipe realizava patrulhamento pela chamada “Operação Saturação Impacto” quando suspeitou de um veículo VW Gol ocupado por um jovem já conhecido nos meios policiais por possuir mandado de busca e apreensão em aberto.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, mas foi rapidamente abordado. Segundo a PM, foi necessário o uso de força física para contê-lo, devido à resistência e tentativa de evasão.

Durante a vistoria, nada de ilícito foi encontrado com o adolescente. No entanto, na verificação do veículo, os policiais constataram que as placas eram adulteradas. O carro, na verdade, era produto de furto ocorrido na cidade de Ibaté no início do mês.

Questionado, o adolescente confessou que havia furtado o veículo e alterado as placas para utilizá-lo em outros crimes.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

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