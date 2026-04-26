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domingo, 26 de abril de 2026
Segurança

Adolescente é apreendido com carro furtado e placas adulteradas durante operação da Força Tática

26 Abr 2026 - 10h56Por Da redação
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Adolescente é apreendido com carro furtado e placas adulteradas durante operação da Força Tática -

Um adolescente foi apreendido na noite deste sábado (25), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar.

De acordo com informações, a equipe realizava patrulhamento pela chamada “Operação Saturação Impacto” quando suspeitou de um veículo VW Gol ocupado por um jovem já conhecido nos meios policiais por possuir mandado de busca e apreensão em aberto.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, mas foi rapidamente abordado. Segundo a PM, foi necessário o uso de força física para contê-lo, devido à resistência e tentativa de evasão.

Durante a vistoria, nada de ilícito foi encontrado com o adolescente. No entanto, na verificação do veículo, os policiais constataram que as placas eram adulteradas. O carro, na verdade, era produto de furto ocorrido na cidade de Ibaté no início do mês.

Questionado, o adolescente confessou que havia furtado o veículo e alterado as placas para utilizá-lo em outros crimes.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

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