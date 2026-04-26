(16) 99963-6036
domingo, 26 de abril de 2026
Segurança

Homem é preso acusado de furtar cabos elétricos no Cruzeiro do Sul

26 Abr 2026 - 08h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã deste sábado (25), após ser surpreendido furtando fiação de internet na Rua Paraná, no Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

A equipe da PM foi acionada via COPOM para averiguar uma atitude suspeita. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um veículo Fiat Uno estacionado, com diversos fios dentro do porta-malas. Além disso, havia fiação estendida pela via pública e uma escada apoiada em um poste de iluminação.

Ao notar a chegada da viatura, um indivíduo que estava sobre o telhado de uma das casas tentou fugir e se esconder entre as coberturas das residências vizinhas. Os policiais agiram rapidamente e realizaram um cerco no quarteirão.

Com a autorização de um morador, a equipe entrou em um dos imóveis para realizar a vistoria. O suspeito foi localizado sobre o telhado e, acuado, acabou se rendendo.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, o homem confessou o crime aos policiais. Ele informou que não estava sozinho e que agia em parceria com um comparsa, que conseguiu fugir antes da abordagem e não foi localizado.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). A autoridade policial de plantão ratificou o flagrante pelo crime de furto, e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada e esteve no local para realizar a perícia técnica no veículo e na fiação cortada, que servirão como provas no inquérito policial.

Leia Também

Homem é preso por porte ilegal de arma após ocorrência de violência doméstica no Cidade Aracy
Segurança09h55 - 26 Abr 2026

Homem é preso por porte ilegal de arma após ocorrência de violência doméstica no Cidade Aracy

Colisão na Avenida Grécia deixa mulher ferida
Segurança07h58 - 26 Abr 2026

Colisão na Avenida Grécia deixa mulher ferida

Colisão frontal seguida de batida traseira deixa dois feridos na SP-215
Segurança07h52 - 26 Abr 2026

Colisão frontal seguida de batida traseira deixa dois feridos na SP-215

Três pessoas ficam feridas após briga com faca no Jardim Hikare
Segurança07h46 - 26 Abr 2026

Três pessoas ficam feridas após briga com faca no Jardim Hikare

Motorista se envolve em dois acidentes no Centro e deixa motociclista gravemente ferido
Segurança07h26 - 26 Abr 2026

Motorista se envolve em dois acidentes no Centro e deixa motociclista gravemente ferido

Últimas Notícias