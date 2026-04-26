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domingo, 26 de abril de 2026
Segurança

Motorista se envolve em dois acidentes no Centro e deixa motociclista gravemente ferido

26 Abr 2026 - 07h26Por Jessica CR
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Motorista se envolve em dois acidentes no Centro e deixa motociclista gravemente ferido - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na madrugada deste domingo (26), um motorista de uma picape Fiat Strada se envolveu em dois acidentes na região central de São Carlos, deixando um motociclista gravemente ferido.

De acordo com o relato da condutora de um VW Fox, o primeiro acidente ocorreu no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Geminiano Costa. Segundo ela, o semáforo estava em amarelo piscante, o que a fez reduzir a velocidade ao descer a via. Após cruzar o trecho, o veículo foi atingido na traseira pela picape. O motorista da Strada fugiu do local sem prestar socorro.

Na sequência, ainda pela rua Geminiano Costa, ao cruzar a rua Dona Alexandrina, o condutor da picape se envolveu em um segundo acidente, desta vez colidindo contra uma motocicleta que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto, o motociclista, um homem de 32 anos, foi arremessado contra a estrutura de um posto de combustíveis existente no cruzamento. Ele sofreu uma fratura exposta na perna.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, foi socorrida pelo SAMU até a Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A Guarda Municipal esteve nos locais para o registro da ocorrência.

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