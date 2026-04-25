sábado, 25 de abril de 2026
Segurança

Homem é preso em flagrante por furto de fios no Jardim Cruzeiro do Sul

25 Abr 2026 - 14h09Por Da redação
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã deste sábado (25), após ser surpreendido furtando fiação de internet na Rua Paraná, no Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

A equipe da PM foi acionada via COPOM para averiguar uma atitude suspeita. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um veículo Fiat Uno estacionado, com diversos fios dentro do porta-malas. Além disso, havia fiação estendida pela via pública e uma escada apoiada em um poste de iluminação.

Ao notar a chegada da viatura, um indivíduo que estava sobre o telhado de uma das casas tentou fugir e se esconder entre as coberturas das residências vizinhas. Os policiais agiram rapidamente e realizaram um cerco no quarteirão.

Com a autorização de um morador, a equipe entrou em um dos imóveis para realizar a vistoria. O suspeito foi localizado sobre o telhado e, acuado, acabou se rendendo.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, o homem confessou o crime aos policiais. Ele informou que não estava sozinho e que agia em parceria com um comparsa, que conseguiu fugir antes da abordagem e não foi localizado.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). A autoridade policial de plantão ratificou o flagrante pelo crime de furto, e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada e esteve no local para realizar a perícia técnica no veículo e na fiação cortada, que servirão como provas no inquérito policial.

