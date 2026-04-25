Motorista perde controle de carro e veículo cai em barranco no Jardim Medeiros

Crédito: SC DRONEs e Lourival Izaque

Na manhã deste sábado (25), uma motorista de 53 anos se envolveu em um acidente na Rua Aristóteles Peregrino, no bairro Jardim Medeiros.

De acordo com as informações, a mulher manobrava um Fiat Uno prata em frente à própria residência quando acabou perdendo o controle do veículo após uma falha nos freios. O carro desceu desgovernado e caiu em um barranco de aproximadamente 15 a 20 metros de altura.

Com a ajuda de moradores que presenciaram o acidente, a motorista conseguiu sair do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram ao local para prestar atendimento.

Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos graves, apresentando apenas escoriações leves.

Um guincho deve ser acionado pelos familiares para realizar a remoção do veículo.

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