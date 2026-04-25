Comerciante é ameaçada por falso agente em tentativa de golpe

Golpe celular - Crédito: Freepik

Uma empresária de São Carlos registrou um boletim de ocorrência após ser alvo de uma tentativa de golpe envolvendo uma falsa acusação de contaminação alimentar.

De acordo com o relato, a vítima, proprietária de uma cafeteria, recebeu uma ligação telefônica de um homem que afirmava ser policial na cidade de Matão (SP). Durante a conversa, o indivíduo acusou o estabelecimento de ter provocado intoxicação em uma família por suposta contaminação bacteriana.

Ainda segundo o boletim, o suspeito passou a fazer ameaças, dizendo que iria processar a empresária e acionar a imprensa por supostas irregularidades nas práticas de higiene do local. Em seguida, solicitou um pagamento via Pix, alegando que o valor seria destinado à compra de medicamentos para os supostos prejudicados.

O homem se identificou como “Rafael ” e, conforme a vítima, demonstrava conhecer detalhes do funcionamento do estabelecimento, como os produtos oferecidos e até o número pessoal da empresária.

Apesar da pressão, nenhum pagamento foi realizado.

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